Макрон назвал слежку США за политиками ЕС неприемлемой между союзниками
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прослушивание телефонных разговоров союзников неприемлемо. Париж потребовал от Дании и США объяснений по этому вопросу.
Об этом Макрон заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров.
"Это неприемлемо среди союзников", - сказал Макрон.
Он подчеркнул, что Париж привержен доверию, которое объединяет европейцев и американцев. "Между нами нет места подозрениям. Мы ожидаем, что наши датские и американские партнеры предоставят полную информацию в контексте этих разоблачений", - добавил французский президент.
Ранее появилась информация, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками.
Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.
Согласно новым данным, датские спецслужбы помогали американским следить за ведущими политиками Германии, Норвегии, Швеции, Франции и Нидерландов. Из-за этих сведений главе датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste пришлось уйти в отставку.
Отметим, Сноуден согласен выплатить США более 5 млн долларов. Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами.