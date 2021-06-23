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Минобороны Британии заявило, что "обстрелянный" корабль двигался по международному коридору

Автор: РБК-Украина

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эсминец HMS Defender двигался по международно признанному коридору. При этом корабль Королевских ВМС направлялся из Одессы в Грузию.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

"Сегодня утром HMS Defender совершал обычный транзит из Одессы в направлении Грузии. Как это нормально для этого маршрута, корабль вошел в международно признанный коридор разделения движения и безопасно вышел из этого коридора в 09:45 по Гринвичу", - заявил он.

Уоллес добавил, что российские суда отслеживали проход британского эсминца.

"Как обычно, российские суда отслеживали его проход, а его экипажу стало известно об обучении неподалеку", - добавил он.

Напомним, сегодня, 23 июня, вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по кораблю Defender Королевского флота Британии. Россия обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент доказывает, что РФ ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях, о чем постоянно заявляет Украина.

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