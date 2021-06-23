Минобороны Британии заявило, что "обстрелянный" корабль двигался по международному коридору

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эсминец HMS Defender двигался по международно признанному коридору. При этом корабль Королевских ВМС направлялся из Одессы в Грузию.
Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.
"Сегодня утром HMS Defender совершал обычный транзит из Одессы в направлении Грузии. Как это нормально для этого маршрута, корабль вошел в международно признанный коридор разделения движения и безопасно вышел из этого коридора в 09:45 по Гринвичу", - заявил он.
Уоллес добавил, что российские суда отслеживали проход британского эсминца.
"Как обычно, российские суда отслеживали его проход, а его экипажу стало известно об обучении неподалеку", - добавил он.
Напомним, сегодня, 23 июня, вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по кораблю Defender Королевского флота Британии. Россия обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.
Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент доказывает, что РФ ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях, о чем постоянно заявляет Украина.