Міноборони Британії заявило, що "обстріляний" корабель рухався міжнародним коридором

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що есмінець HMS Defender рухався по міжнародно визнаному коридору. При цьому корабель Королівських ВМС прямував з Одеси до Грузії.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.
"Сьогодні вранці HMS Defender здійснював звичайний транзит з Одеси в напрямку Грузії. Як це нормально для цього маршруту, корабель увійшов в міжнародно визнаний коридор поділу руху і безпечно вийшов з цього коридору о 09:45 за Гринвічем", - заявив він.
Уоллес додав, що російські судна відстежували прохід британського есмінця.
"Як завжди, російські судна відстежували його прохід, а його екіпажу стало відомо про навчання неподалік", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по кораблю Defender Королівського флоту Британії. Росія звинуватила британський корабель у нібито порушенні територіальних вод.
Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інцидент доводить, що РФ поводиться агресивно і провокаційно в чорному і Азовському морях, про що постійно заявляє Україна.