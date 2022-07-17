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Міноборони Британії показало відео з тренувань українських військових

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Велика Британія, Неділя 17 липня 2022 21:38
Міноборони Британії показало відео з тренувань українських військових Фото: Міноборони Британії показало відео з тренувань українських військових (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військовослужбовці Збройних сил України проходять військові навчання у Великій Британії. Міністерство оборони країни показало частину тренувань на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії та Генштаб ЗСУ.

Українські захисники беруть участь у новій військовій програмі під керівництвом Британії у рамках операції "Орбітал".

Зазначається, що нещодавно міністр оборони Британій Бен Воллес відвідав тренування військових.

"Ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Сполученим Королівством Збройних Сил України в їхній боротьбі з російською агресією. Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, тоді як вона захищає власні суверенітет і право обирати власне майбутнє", - сказав він.

Повідомляється, що під час операціі "Орбітал" з 2015 до 2022 рік було підготовлено 22 тисячі українців.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Британія започаткувала нову масштабну програму тренувань українських військових. Найближчими місяцями планується підготувати до 10 тисяч українських захисників.

Перший загін українських військових прибув до країни на початку липня.

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Великобританія Збройні сили України
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