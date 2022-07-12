Минобороны Британии показало тренировку украинских военных

Украинские защитники проходили военное обучение в Великобритании. Министерство обороны страны показало часть учений на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
"Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от Кремля", - отмечается в сообщении.
Так, военные учились управлять бронетехникой:
Тренировки проходили в Бовингтон Кемп, военной базе британской армии в Дорсете.
Напомним, недавно Британия начала военные учения бойцов ВСУ. В ближайшие месяцы планируется подготовить до 10 тысяч солдат.
На прошлой недели в Британию прибыл первый отряд украинских военных.
Правительство страны оперативно закупило 2,4 тысячи автоматов Калашникова для этой программы обучения.