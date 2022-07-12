Минобороны Британии показало тренировку украинских военных
Украинские защитники проходили военное обучение в Великобритании. Министерство обороны страны показало часть учений на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 12, 2022
The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/J6N9xlNCI8
"Программа под руководством Великобритании позволяет украинским силам усилить свое сопротивление, продолжая защищать свою страну от Кремля", - отмечается в сообщении.
Так, военные учились управлять бронетехникой:
- Spartan,
- Mastiff,
- Husky,
- Wolfhound.
Тренировки проходили в Бовингтон Кемп, военной базе британской армии в Дорсете.
Напомним, недавно Британия начала военные учения бойцов ВСУ. В ближайшие месяцы планируется подготовить до 10 тысяч солдат.
На прошлой недели в Британию прибыл первый отряд украинских военных.
Правительство страны оперативно закупило 2,4 тысячи автоматов Калашникова для этой программы обучения.