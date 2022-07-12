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Міноборони Британії показало тренування українських військових

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Велика Британія, Вівторок 12 липня 2022 15:42
Міноборони Британії показало тренування українських військових Фото: Міноборони Британії показало тренування українських військових (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники проходили військове навчання у Великій Британії. Міністерство оборони країни показало частину навчань на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

"Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля", - зазначається в повідомленні.

Так, військові навчалися керувати бронетехнікою:

  • Spartan,
  • Mastiff,
  • Husky,
  • Wolfhound.

Тренування прходили у Бовінгтон Кемп, військовій базі британської армії в Дорсеті.

Нагадаємо, нещодавно Британія почала військові навчання бійців ЗСУ. Найближчими місяцями планується підготувати до 10 тисяч солдатів.

Минулого тижня до Британії прибув перший загін українських військових.

Уряд країни оперативно закупив 2,4 тисячі автоматів Калашнікова для цієї програми навчання.

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