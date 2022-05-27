Минобороны Британии показало актуальную карту боевых действий в Украине

Министерство обороны Великобритании опубликовало новую карту боевых действий в Украине. По состоянию на пятницу, 27 мая, главная линия фронта проходит на востоке и частично юге нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ведомства в Twitter.
Согласно обновленной карте, в течение суток ситуация на линии столкновения практически не изменилась.
Украинские военные продолжают отталкивать оккупационные войска к границе в Харьковской области. Также активные боевые действия идут возле Николаева и Херсона.
Тяжелая ситуация в Луганской и Донецкой областях, в частности, в районе Краматорска.
Также, по данным Минобороны Британии, остается угроза ударов по западным и северным регионам Украины со стороны оккупантов.
Напомним, по информации Генерального штаба ВСУ и ISW, оккупанты возобновили наступление на Славянск и в целом на Донецкое направление.
В то же время разведка Британии отмечает, что Россия применяет советские танки Т-62 на юге Украины.
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