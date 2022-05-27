Міноборони Британії показало актуальну карту бойових дій в Україні

Міністерство оборони Великобританії опублікувало нову мапу бойових дій в Україні. Станом на п'ятницю, 27 травня, головна лінія фронту проходить на сході та частково півдні нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку відомства у Twitter.
Відповідно до оновленої мапи, протягом доби ситуація на лінії зіткнення практично не змінилася.
Українські військові продовжують відштовхувати окупаційні війська до кордону у Харківській області. Також активні бойові дії точаться біля Миколаєва та Херсона.
Важка ситуація в Луганській та Донецькій областях, зокрема, в районі Краматорська.
Також, за даними Міноборони Британії, залишається загроза ударів по західних та північних регіонах України з боку окупантів.
Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ та ISW, окупанти відновили наступ на Слов'янськ та в цілому на Донецький напрямок.
Водночас розвідка Британії зазначає, що Росія застосовує радянські танки Т-62 на півдні України.
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