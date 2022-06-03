В Минобороны Британии показали динамику вторжения России за 100 дней

"Нападение России на Северную Украину закончилось дорогой неудачей. Россия не смогла реализовать собственные принципы войны", - говорится в сообщении.

В Британии считают, что причиной поражения РФ на севере стала ограниченная боеготовность многих подразделений, которые были раскинуты на большой территории, отсутствие достаточной поддержки со стороны артиллерии и боевой авиации.

Также в Минобороны Великобритании напомнили, что РФ ошибочно рассчитывала на положительное отношение украинцев к российским войскам.

"Сейчас Россия приняла "стратегию истощения" и достигает медленных и дорогих достижений на Донбассе", - добавили в ведомстве.