У Міноборони Британії показали динаміку вторгнення Росії за 100 днів

"Напад Росії на Північну Україну закінчився дорогою невдачею. Росія не змогла реалізувати власні принципи війни", - йдеться у повідомленні.

У Британії вважають, що причиною поразки РФ на півночі стала обмежена боєготовність багатьох підрозділів, які була розкинуті на великій території, відсутність достатньої підтримки з боку артилерії та бойової авіації.

Також у Міноборони Великобританії нагадали, що РФ помилково розраховувала на позитивне ставлення українців до російських військ.

"Зараз Росія прийняла "стратегію виснаження" і досягає повільних і дорогих досягнень на Донбасі", - додали у відомстві.