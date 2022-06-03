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У Міноборони Британії показали динаміку вторгнення Росії за 100 днів

Фото: у Британії показали динаміку вторнення Росії в Україну за 100 днів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони Великобританії показало динаміку бойових дій в Україні за 100 днів війни. На карті зображені етапи вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британського відомства.

"Напад Росії на Північну Україну закінчився дорогою невдачею. Росія не змогла реалізувати власні принципи війни", - йдеться у повідомленні.

У Британії вважають, що причиною поразки РФ на півночі стала обмежена боєготовність багатьох підрозділів, які була розкинуті на великій території, відсутність достатньої підтримки з боку артилерії та бойової авіації.

Також у Міноборони Великобританії нагадали, що РФ помилково розраховувала на позитивне ставлення українців до російських військ.

"Зараз Росія прийняла "стратегію виснаження" і досягає повільних і дорогих досягнень на Донбасі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, британська розвідка також зазначила, що за 100 днів війни російська армія не досягла жодної стратегічної мети зі свого початкового плану.

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