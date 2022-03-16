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Минобороны Британии подтвердило передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Starstreak

Фото: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Сейчас они только на вооружении британцев, а также ЮАР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий BBC.

"Мы их поставляем. Они отправятся на театр военных действий", - сказал Уоллес.

Напомним, ранее глава Минобороны анонсировал передачу этого вооружения, заявляя, что "это остается в рамках определения оборонительного оружия, но позволяет украинским силам лучше защищать свое небо".

Он также уточнил, что поддержка Лондона ограничивается оборонными системами, чтобы украинские силы за счет этой помощи не вышли на стратегический уровень.

Отметим, ПЗРК Starstreak могут поражать воздушные цели на высоте до 5 000 метров.

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