Міноборони Британії підтвердило передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak

"Ми їх постачаємо. Вони вирушать на театр військових дій", - сказав Уоллес.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони анонсував передачу цього озброєння, заявляючи, що "це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволяє українським силам краще захищати своє небо".

Він також уточнив, що підтримка Лондона обмежується оборонними системами, щоб українські сили за рахунок цієї допомоги не вийшли на стратегічний рівень.

Відзначимо, ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5 000 метрів.

Війна Росії проти України триває 21 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.