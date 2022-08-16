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Минобороны Британии дало карту войны на 16 августа: где россияне наступают

Фото: Минобороны Британии дало карту войны на 16 августа (mil.rus)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована свежая карта войны в Украине по состоянию на сегодня, 16 августа. Российские войска ведут наступления на нескольких направлениях на Донбассе, но украинские бойцы держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Министерства обороны Британии в Twitter.

По данным обновленной карты, на Краматорском направлении оккупационные войска наступают в направлении Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - Ивано-Дарьевка. Бои продолжаются.

Между тем российские подразделения также вели наступательные и штурмовые действия в направлениях Владимировка - Бахмутское и Стряповка - Соледар, но наши защитники остановили и отбросили противника назад. Продолжаются бои на таких направлениях как Покровское - Бахмутское и Горловка - Зализное.

Кроме того, враг ведет наступление и на направлении Старомихайловка - Невельское, где тоже продолжаются боевые действия.

Вместе с тем оккупанты наступают и штурмуют в направлении Сладкое - Новомихайловка, где частично имеют успех. Впрочем, бои продолжаются.

При этом на Южнобугском направлении попытка россиян улучшить тактическое положение штурмами в направлении Зеленый Гай - Новогригорьевка обернулась для оккупационных войск значительными потерями. Враг отступил.

Также на Северском направлении противник удерживает подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей, а на Харьковском направлении привлек ствольную и реактивную артиллерию.

Напомним, ранее Генштаб сообщил, что российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских военных на направлении Казачья Лопань - Уды в Харьковской области.

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