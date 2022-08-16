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Міноборони Британії дало карту війни на 16 серпня: де росіяни наступають

Фото: Міноборони Британії дало карту війни на 16 серпня (mil.rus)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована свіжа карта війни в Україні станом на сьогодні, 16 серпня. Російські війська ведуть наступи на декількох напрямках на Донбасі, але українські бійці тримають оборону,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Міністерства оборони Британії в Twitter.

За даними оновлено карти, на Краматорському напрямку окупаційні війська наступають у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод (НПЗ) - Івано-Дарʼївка. Бої тривають.

Тим часом російські підрозділи також вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка - Бахмутське та Стряпівка - Соледар, але наші захисники зупинили та відкинули противника назад. Продовжуються бої на таких напрямках як Покровське - Бахмутське та Горлівка - Залізне.

Крім того, ворог веде наступ і на напрямку Старомихайлівка - Невельське, де теж тривають бойові дії.

Разом з тим окупанти наступають та штурмують у напрямку Солодке - Новомихайлівка, де частково мають успіх. Втім, бої продовжуються.

При цьому на Південнобузькому напрямку спроба росіян покращити тактичне положення штурмами в напрямку Зелений Гай - Новогригорівка обернулася для окупаційних військ значними втратами. Ворог відступив.

Також на Сіверському напрямку противник утримує підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської та Курської областей, а на Харківському напрямку залучив ствольну та реактивну артилерію.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військових на напрямку Козача Лопань - Уди в Харківській області.

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