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Міноборони Білорусі заявляє про "непричетність" до війни. В Україні різко відповіли

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Київ, Неділя 14 серпня 2022 14:58
Міноборони Білорусі заявляє про "непричетність" до війни. В Україні різко відповіли Фото: посол України в Білорусі Ігор Кизим (mfa.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В Міноборони Білорусі заявляють, що вони не є учасниками війни, яку розв'язала Росія проти України. Це щонайменше лукавство, бо з білоруської сторони в нашу країну запускають ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського посла Республіці Білорусь Ігоря Кизима в Facebook.

"Слова офіційного представника Міноборони - Валерія Ревенка, гадаю, заслуговують на увагу. Зокрема про те, що Київ "не готовий до конструктивного діалогу". Хоча правильно сказав, що відносини вибудовувати все ж таки доведеться. І це справді питання часу. Як було сказано, "напевно не найближчого". Але тут, гадаю, треба розуміти про яку готовність говорить офіційний представник Міноборони", - написав Кизим.

Він наголосив, військово-політичне керівництво Білорусі, на відміну від експертів-прогандистів, розуміє, що з 24 лютого, з моменту, коли Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися в Україну, несучи смерть та руйнування, слово "конструктивний" стало недоречним.

"Воно також знає, скільки російських ракет та авіабомб прилетіло до України з території Білорусі з використанням усієї можливої ​​інфраструктури (про це офіційно, нотами, інформувалася білоруська сторона разом із вимогою припинити це). Тому говорити про те, що "ми не учасники збройного протистояння" ну якось не по-чоловічому для офіцера такого рангу. Це лукавство щонайменше", - підкреслює Кизим.

При цьому посол звернув увагу, що такі слова суперечать і лідеру білоруського режиму Олександра Лукашенка, який в інтерв'ю "Франс-Пресс" прямо сказав, що він і у його інтерпретації Білорусь не лише підтримує, а і є прямим учасником так званої російської "військової спецоперації".

Що сказали в Білорусі?

Нагадаємо, нещодавно начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерій Ревенко в інтервю одному з видань заявив, що білоруська сторона нібито жодним чином не причетна до війни Росії проти України.

"Обстановка розвивається на півдні, в Україні, ми уважно стежимо, ми не є учасниками збройного протистояння: нашого особового складу, техніки, озброєння там немає", - сказав Ревенко.

Заяви Лукашенка

Варто зазначити, що сам лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко неодноразово робив гучні заяви щодо ролі Білорусі у війні, так чи інакше це підтверджуючи.

Зокрема, нещодавно він назвав вторгнення росіян в Україну з території РБ вимушеним, оскільки "українці і НАТО також збиралися атакувати".

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