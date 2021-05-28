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Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении

Автор: Анастасия Рокитна

Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских ВС в Нахичевани. Ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что раненый госпитализирован, опасности для его жизни нет..

"В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики были обстреляны с нескольких направлений Вооруженными силами Армении", - говорится в сообщении.

Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло заявление Баку об обстреле позиций Азербайджана в Нахичевани.

Напомним, 27 мая Азербайджан заявил о нарушении границ диверсантами из Армении.

Кроме того, 20 мая военные Азербайджана и Армении обстреляли друг друга на спорном участке границы.

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