Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл з території Вірменії

Азербайджан заявив про обстріл з території Вірменії позицій азербайджанських ЗС в Нахічевані. Поранено одного військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану .

Зазначається, що поранений госпіталізований, небезпеки для його життя немає..

"У ніч з 27 на 28 травня позиції азербайджанської армії, розташовані поблизу населеного пункту Ашаги-Бузгів Бабекського району Нахічеванської Автономної Республіки були обстріляні з декількох напрямків Збройними силами Вірменії", - йдеться в повідомленні.

Міноборони Вірменії, у свою чергу, спростувало заяву Баку про обстріл позицій Азербайджану в Нахічевані.