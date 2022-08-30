Минобороны Австрии о создании учебной миссии для ВСУ: остается много вопросов

Австрия рассматривает возможность участия в военной учебной миссии ЕС для украинских военных. Однако власти страны заявляют, что необходимо уточнить, возможно ли существование миссии в соответствии с европейским законодательством.
Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna Online.
"Мы получили первоначальный концептуальный документ на прошлой неделе. Однако многие вопросы остаются открытыми, но они необходимы для принятия решения. Например, необходимо будет уточнить, может ли такая миссия вообще существовать в соответствии с европейским законодательством", - заявила она.
В качестве инструкторов уже задействованы силы специального назначения из Великобритании и США, а также из Германии и Нидерландов.
Напомним, ранее стало известно, что ЕС может предложить Украине подготовку солдат в рамках новой военно-учебной миссии.
Кроме того, Польша вскоре может начать обучение украинских военных. В первую очередь, речь идет о саперах, которые могли бы очистить освобожденные территории страны от мин и снарядов.
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