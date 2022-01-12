Минобороны Армении заявило об еще одном погибшем на границе с Азербайджаном

Тело еще одного армянского военнослужащего, погибшего в ходе перестрелки на границе с Азербайджаном, было обнаружено в ночь на среду. Мужчина скончался от огнестрельных ранений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.
"11 января около полуночи в зоне интенсивных боевых действий, начавшихся после провокации азербайджанских подразделений на востоке страны, обнаружено тело военнослужащего ВС Армении Ваана Вачагановича Бабаяна со смертельным огнестрельным ранением", - говорится в заявлении.
Напомним, во вторник вечером, 11 января, Минобороны Армении сообщило о гибели двух военных в результате обстрела азербайджанской армии на восточном участке границы. Еще двое военнослужащих получили ранение, их состояние стабильное.