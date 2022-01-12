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Міноборони Вірменії заявило про ще одного загиблого на кордоні з Азербайджаном

Автор: Ольга Белей

Тіло ще одного вірменського військовослужбовця, який загинув в ході перестрілки на кордоні з Азербайджаном, було виявлено в ніч на середу. Чоловік помер від вогнепальних поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Вірменії.

"11 січня близько півночі в зоні інтенсивних бойових дій, що почалися після провокації Азербайджанських підрозділів на сході країни, виявлено тіло військовослужбовця ЗС Вірменії Ваана Вачагановича Бабаяна зі смертельним вогнепальним пораненням", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 11 січня, Міноборони Вірменії повідомило про загибелі двох військових в результаті обстрілу Азербайджанської армії на східній ділянці кордону. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення, їх стан стабільний.

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