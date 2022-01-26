Минобороны анонсировало учения с участием местных властей: о чем идет речь

"В феврале запланированы учения по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие", - сказал Резников.

По его словам, по очереди будут собирать четыре региона - север, восток, юг и запад.

"Будем учить глав администраций областных, районных, а также городских голов, где будут развернуты батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с Вооруженными силами Украины", - добавил Резников.