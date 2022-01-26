Міноборони анонсувало навчання за участі місцевої влади: про що йде мова

"В лютому заплановані навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади і самоврядування для того, щоб відпрацювати взаємодію", - сказав Резніков.

За його словами, по черзі будуть збирати чотири регіони - північ, схід, південь і захід.

"Будемо вчити голів адміністрацій обласних, районних, а також міських голів, де будуть розгортатись батальйони або бригади, як правильно взаємодіяти зі Збройними силами України", - додав Резніков.