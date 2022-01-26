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Міноборони анонсувало навчання за участі місцевої влади: про що йде мова

Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував проведення військових навчань Сил територіальної оборони за участі голів органів влади місцевого самоврядування (голів РДА, ОДА та мерів). Зокрема, їх тренуватимуть правильно взаємодіяти з українськими військовослужбовцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"В лютому заплановані навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади і самоврядування для того, щоб відпрацювати взаємодію", - сказав Резніков.

За його словами, по черзі будуть збирати чотири регіони - північ, схід, південь і захід.

"Будемо вчити голів адміністрацій обласних, районних, а також міських голів, де будуть розгортатись батальйони або бригади, як правильно взаємодіяти зі Збройними силами України", - додав Резніков.

Нагадаємо, в середині липня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект про Національний опір, в якому прописано створення в Україні територіальної оборони.

Додамо, раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що створення штабів територіальної оборони є виключною компетенцією військових. При цьому він підкреслив, що голови громад не формуватимуть штаби тероборони.

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