Міноборони змінило правила для використання дронів: тепер усе простіше

Зазначається, що зміни затвердили до чотирьох основних наказів, і вони діятимуть на період воєнного стану та ще три місяці після його завершення.

Тепер більшість бюрократичних процедур для операторів дронів скасовано. Зокрема:

не застосовуються обов’язкові правила виконання польотів для дронів разового використання, а також для апаратів класу "мікро" (до 2 кг, наприклад Mavic 3) та "міні" (до 15 кг, типу DJI Matrice 300);

немає потреби вносити більшість БпАК (безпілотний авіаційний комплекс) до державного реєстру повітряних суден;

скасовано льотно-лікарську експертизу для операторів дронів І класу - тепер допуск надає командир частини;

правила медичного забезпечення польотів не поширюються на екіпажі безпілотників І класу.

Як пояснив заступник міністра оборони Валерій Чуркін, оновлення дозволяють військовим швидше застосовувати сучасні технології без зайвої бюрократії.

"Умови фронту змінюються швидко, і ми працюємо над тим, щоб військові мали більше свободи в застосуванні сучасних технологій, - сказав він.

Водночас керівниця Офісу змін МОУ Юлія Марушевська наголосила, що попередні правила були ухвалені до повномасштабної війни і не відповідали сучасним реаліям.

"Деякі вимоги навіть створювали ризики, наприклад, обов’язок розміщувати контактні дані операторів на дронах", - повідомила вона.

Оновлення підготували Офіс підтримки змін разом із Головним управлінням державної авіації МОУ та Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ.