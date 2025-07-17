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Міноборони змінило правила для використання дронів: тепер усе простіше

Фото: Міноборони спростило правила для використання дронів (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Міністерство оборони України спростило правила використання безпілотників під час війни, скасувавши низку застарілих вимог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони України.

Зазначається, що зміни затвердили до чотирьох основних наказів, і вони діятимуть на період воєнного стану та ще три місяці після його завершення.

Тепер більшість бюрократичних процедур для операторів дронів скасовано. Зокрема:

  • не застосовуються обов’язкові правила виконання польотів для дронів разового використання, а також для апаратів класу "мікро" (до 2 кг, наприклад Mavic 3) та "міні" (до 15 кг, типу DJI Matrice 300);
  • немає потреби вносити більшість БпАК  (безпілотний авіаційний комплекс) до державного реєстру повітряних суден;
  • скасовано льотно-лікарську експертизу для операторів дронів І класу - тепер допуск надає командир частини;
  • правила медичного забезпечення польотів не поширюються на екіпажі безпілотників І класу.

Як пояснив заступник міністра оборони Валерій Чуркін, оновлення дозволяють військовим швидше застосовувати сучасні технології без зайвої бюрократії.

"Умови фронту змінюються швидко, і ми працюємо над тим, щоб військові мали більше свободи в застосуванні сучасних технологій, - сказав він.

Водночас керівниця Офісу змін МОУ Юлія Марушевська наголосила, що попередні правила були ухвалені до повномасштабної війни і не відповідали сучасним реаліям.

"Деякі вимоги навіть створювали ризики, наприклад, обов’язок розміщувати контактні дані операторів на дронах", - повідомила вона.

Оновлення підготували Офіс підтримки змін разом із Головним управлінням державної авіації МОУ та Командуванням Сил безпілотних систем ЗСУ.

Новий етап боротьби з дронами

Нагадаємо, 10 липня у Римі президент Володимир Зеленський розповів, що Україна розробила та вдало випробувала дрони-перехоплювачі, які збивають "шахеди". За його словами, українська промисловість може їх масово виробляти, але для цього потрібні гроші.

Віцепрем’єр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в України є технічні рішення щодо виробництва перехоплювачів дронів.

Крім того, за його словами, виробники працюють над технологіями проти реактивних дронів.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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