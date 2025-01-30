Міноборони змінило правила оформлення УБД: про що йдеться

Міністерство оборони України удосконалює процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях. Тепер це відбуватиметься засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
У Міноборони розповіли, що вдосконалюють процедуру надання відомостей про участь військовослужбовців у бойових діях.Відтепер це відбуватиметься:
Уточнюється, що такі зміни передбачені наказом МОУ №28 від 17 січня ("Про порядок подання відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни"). Мета наказу - врегулювати виконання вимог законодавства у цій сфері.
У міністерстві повідомили, що на виконання такої вимоги у військових частинах, установах та організаціях (які виконують бойові завдання в районах ведення воєнних дій), будуть призначатися спеціальні уповноважені особи.
Саме вони зобов'язані будуть вносити до ЄДРВВ дані про військових, які безпосередньо беруть участь у відсічі збройної агресії РФ (впродовж п'яти днів з дня початку бойового розпорядження).
Тим часом окремий порядок для внесення відомостей до ЄДРВВ буде передбачений щодо військовослужбовців ЗСУ, які проходять військову службу:
У МОУ пояснили, що це стосується тих військових, які були відряджені до військових частин у районах ведення воєнних дій для виконання спеціальних завдань.
"Уповноважені особи визначені наказом Міноборони від 20 грудня 2024 року №851 "Про визначення уповноважених осіб для внесення відомостей до електронного кабінету - складової Єдиного державного реєстру ветеранів війни", - підсумували у міністерстві.
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