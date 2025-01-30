Минобороны изменило правила оформления УБД: о чем речь

Министерство обороны Украины совершенствует процедуру предоставления сведений об участии военнослужащих в боевых действиях. Теперь это будет происходить средствами Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
В Минобороны рассказали, что совершенствуют процедуру предоставления сведений об участии военнослужащих в боевых действиях:
Уточняется, что такие изменения предусмотрены приказом МОУ №28 от 17 января ("О порядке представления сведений в Единый государственный реестр ветеранов войны"). Цель приказа - урегулировать выполнение требований законодательства в этой сфере.
В министерстве сообщили, что на выполнение такого требования в воинских частях, учреждениях и организациях (выполняющих боевые задачи в районах ведения военных действий), будут назначаться специальные уполномоченные лица.
Именно они обязаны будут вносить в ЕГРВВ данные о военных, которые непосредственно участвуют в отпоре вооруженной агрессии РФ (в течение пяти дней со дня начала боевого распоряжения).
Между тем отдельный порядок для внесения сведений в ЕГРВВ будет предусмотрен в отношении военнослужащих ВСУ, проходящих военную службу:
В МОУ объяснили, что это касается тех военных, которые были командированы в воинские части в районах ведения военных действий для выполнения специальных задач.
"Уполномоченные лица определены приказом Минобороны от 20 декабря 2024 года №851 "Об определении уполномоченных лиц для внесения сведений в электронный кабинет - составляющую Единого государственного реестра ветеранов войны", - подытожили в министерстве.
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