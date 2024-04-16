У Міноборони заявили про продовження аудиту ОПК: сума збитків може зрости

В Україні продовжують аудит державних підприємств, які підпорядковані Міністерству оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці міністра оборони України Дани Ярової в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що аудит - дуже кропітка робота і він поки що не пройшов у тих підприємствах, де має пройти. У цьому питанні ще є великі плани.
"Аудит йде, він не закінчений. Я майже впевнена, що вона (сума збитків - ред.) зростатиме, тому що до державних спецекспортерів це питання ще не дійшло", - додала Ярова.
Нагадаємо, заступник міністра оборони України Юрій Джигир вже розповів про підсумки аудиту Міністерства оборони.
За його словами, під час перевірок виявлено порушення, неефективні рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму понад 10 млрд гривень.
Джигір також зазначав, що такі результати аудиту необхідно терміново відреагувати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.