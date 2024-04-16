В Минобороны заявили о продолжении аудита ОПК: сумма ущерба может вырасти

Она отметила, что аудит - очень кропотливая работа и он пока еще не прошел в тех предприятиях, в которых должен пройти. В этом вопросе еще есть большие планы.

"Аудит идет, он не окончен. Я почти уверена, что она (сумма ущерба - ред.) будет расти, потому что до государственных спецэкспортеров этот вопрос еще не дошел", - добавила Яровая.