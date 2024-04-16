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В Минобороны заявили о продолжении аудита ОПК: сумма ущерба может вырасти

Фото: в Украине проводят аудит ОПК (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Иван Носальский

В Украине продолжают аудит государственных предприятий, которые находятся в подчинении у Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы министра обороны Украины Даны Яровой в эфире телемарафона.

Она отметила, что аудит - очень кропотливая работа и он пока еще не прошел в тех предприятиях, в которых должен пройти. В этом вопросе еще есть большие планы. 

"Аудит идет, он не окончен. Я почти уверена, что она (сумма ущерба - ред.) будет расти, потому что до государственных спецэкспортеров этот вопрос еще не дошел", - добавила Яровая. 

Аудит Минобороны

Напомним, заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир уже рассказал об итогах аудита Министерства обороны.

По его словам, в ходе проверок выявлены нарушения, неэффективные решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд гривен.

Джигир также отмечал, что на такие результаты аудита необходимо срочно отреагировать.

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ОПК