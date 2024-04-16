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Міноборони провело внутрішній аудит і назвало збиток порушень

Вівторок 16 квітня 2024 12:39
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Міноборони провело внутрішній аудит і назвало збиток порушень Фото: заступник міністра оборони України Юрій Джигир (Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони України провело внутрішній аудит і виявило порушення на загальну суму більше ніж 10 млрд гривень.

Про це заявив заступник міністра оборони України Юрій Джигир, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд гривень. Тобто, внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування", - заявив він.

За словами Джигира, робота аудиту направлена на запобігання порушенням.

"Важливо, що певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд гривень", - повідомив він.

За словами заступника міністра, робота внутрішнього аудиту - це рутинний стандартизований процес, який триває постійно.

Він зазначив, що з приходом у відомство Рустемом Умєровим та його команди, затвердили план аудитів за ризикованими сферами. Так, Служба внутрішнього аудиту до кінця 2023 року провела аудити низку перевірок щодо забезпечення та виплат військовослужбовцям.

Джигир заявив, що за підсумками аудитів відкрили десятки кримінальних проваджень.

"У 2023 році проведено 204 внутрішні аудити. Ними встановлено втрати ресурсів (майно, гроші, техніка, озброєння тощо, - ред. ) на суму 1 млрд 311 млн гривень. За результатами розгляду переданих до правоохоронних органів матеріалів аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР - 67, крім того, 79 матеріалів долучено до кримінального провадження", - заявив він.

Посадовець додав, що у першому кварталі цього року вже завершили 16 внутрішніх аудитів, внаслідок яких було встановлено втрат ресурсів на суму понад 1 млрд 812 млн гривень.

"За результатами розгляду переданих до правоохоронних органів матеріалів аудитів внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР – 5, розпочато 1 досудове розслідування у кримінальному провадженні та відкрите 1 кримінальне провадження", - зазначив Джигир.

Скандали в Міноборони

Минулого року було кілька гучних скандалів, які стосувалися закупівлі продуктів для ЗСУ. Зокрема, виявилося, що продукти для військових купували за завищеною ціною.

Також нещодавно у Міноборони ліквідували схему придбання артилерійських снарядів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень.

До організації схеми, ймовірно, причетний керівник одного з Головних управлінь Міноборони.

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