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Міноборони запускає телеканал "Армія ТБ": що будуть транслювати

Фото: Міноборони запускає телеканал "Армія ТБ" (facebook.com/ctrs_mou)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство оборони України запускає телеканал "Армія ТБ", який буде мовити на супутнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацраду з телебачення та радіомовлення.

Повідомляється, що Нацрада видала Міноборони ліцензію на супутникове мовлення терміном на 10 років. Мовник обрав інформаційно-аналітичний формат із фільмопоказом та підбіркою публіцистичних і музичних творів.

Медіаменеджер і продюсер Іларіон Павлюк, який тепер служить в Міноборони пояснив, що це канал, який створюють військові для військових і про військових. Його цільовими аудиторіями є родина, родичі, друзі військових, а також ті, хто потенційно можуть прийти до лав ЗСУ.

При цьому весь контент має бути зрозумілий для цивільних.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомляв, що канали телемарафону отримають державну підтримку, але вона не покриє витрати.

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