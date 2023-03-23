Минобороны запускает телеканал "Армия ТБ": что будут транслировать

Сообщается, что Нацсовет выдал Минобороны лицензию на спутниковое вещание сроком на 10 лет. Вещатель избрал информационно-аналитический формат с фильмопоказом и подборкой публицистических и музыкальных произведений.

Медиаменеджер и продюсер Илларион Павлюк, который теперь служит в Минобороны, объяснил, что это канал, который создают военные для военных и о военных. Его целевыми аудиториями являются семья, родственники, друзья военных, а также те, кто потенциально могут прийти в ряды ВСУ.

При этом весь контент должен быть понятным для гражданских.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что каналы телемарафона получат государственную поддержку, но она не покроет расходы.

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