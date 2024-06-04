Міноборони запускає проект з рекрутингу операторів дронів

Як повідомили у Міноборони, набір громадян, які бажають служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії.

Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду. Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу. Прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних.

Представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів, що спершу майбутній оператор БПЛА має пройти онлайн-курси. Якщо результат буде позитивним, то він зможе перейти на інший етап.

"Тут людина вже безпосереднього спілкується з фахівцями Victory Drones, бере на себе зобов’язання після навчання потрапити в ЗСУ і займатися, власне, своєю професійною діяльністю. Зрештою людина вчиться керувати БПЛА на полігонах та оформлюється на контракт. В рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидату", - пояснив він.

Як зазначається, проект Victory Drones буде проводити фахове багатоетапне безкоштовне навчання як онлайн, так і офлайн. Воно в середньому займатиме місяць.

На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом в обраній військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки.

Після підготовки військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БПЛА, отримує відповідний сертифікат та направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом.

"Підготовка не буде обмежуватися лише професійними навичками пілота основних видів БПЛА. Вона включатиме тактичну медицину, психологічну допомогу в стресових ситуаціях та саморегуляцію. Будемо обирати кращих з кращих. Кожен фахівець, який пройде навчання, служитиме саме за цим фахом", - зазначив керівник підготовки Victory Drones Ігор Борохович, який займається забезпеченням навчання та контактів з військовими частинами.