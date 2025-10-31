Міноборони запроваджує ID-картку військовослужбовця: що треба знати про новий документ
З 1 листопада 2025 року в Україні почнуть оформлювати новий військово-обліковий документ - ID-картку військовослужбовця. Її отримають військові Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на наказ Міноборони.
Які документи замінить нова картка
Новий документ поступово замінить усі чинні військові посвідчення. До моменту видачі ID-картки дійсними на території України залишатимуться:
- військові квитки рядового, сержантського і старшинського складу;
- посвідчення офіцерів, прапорщиків, мічманів;
- посвідчення генералів і адміралів;
- документи офіцерів Держспецтрансслужби.
Після отримання нової картки старі документи підлягатимуть вилученню та знищенню у встановленому порядку.
Як оформити військову ID-картку
Замовлення картки здійснюється протягом п’яти календарних днів після зарахування військовослужбовця до списків особового складу або подання документів на заміну.
Якщо до частини одночасно прибуває понад 100 осіб, строк може бути продовжено до 15 днів.
Видача здійснюється службами персоналу військових частин. Якщо кадрового підрозділу немає, обов’язки покладають на інші служби за рішенням командира.
Хто видаватиме документ
- військовим апарату Міноборони - Департамент кадрової політики МОУ;
- Головнокомандувачу ЗСУ, начальнику Генштабу, їхнім заступникам і апарату - Кадровий центр ЗСУ;
- військовим Держспецтрансслужби - управління персоналу Адміністрації служби транспорту.
Кому оформлюватимуть картку
Військова ID-картка видається:
- під час направлення на базову військову службу;
- при мобілізації або укладанні контракту;
- під час вступу до військових вишів;
- якщо раніше документ не видавався.
Коли потрібно замінювати
Заміна картки проводиться за рішенням командира у випадках, коли:
- змінюються персональні дані;
- закінчується 10-річний строк дії;
- картку пошкоджено або втрачено.
Про необхідність заміни військовий має повідомити безпосереднього командира.
Що "вміє" військова ID-картка
Це не просто посвідчення, а повноцінний електронний документ. Передбачено такі функції (за умови технічної реалізації):
- кваліфікований електронний підпис (КЕП) для підписання документів;
- перепустка до військових частин через системи контролю доступу;
- ключ авторизації для інформаційних систем Міноборони.
Термін дії картки - 10 років. Її видають особисто під підпис, і передавати документ іншим особам заборонено.
Якщо картку втрачено
У разі втрати ID-картки потрібно:
- передати знайдений документ до найближчого органу Військової служби правопорядку або ТЦК;
- якщо власнику вже видано нову - стара картка знищується;
- картки засуджених військових зберігаються у ТЦК;
- після смерті чи загибелі військового картку також знищують.
Що ще змінило Міноборони
Протягом 2025 року Міноборони та Головнокомандувач ЗСУ затвердили 163 нові нарукавні знаки для військових частин і підрозділів. Лише у другому півріччі цього року - ще 62.
Читайте також про те, що з 1 листопада 2025 року починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Згідно новаціями, більшість відстрочок можна буде продовжити онлайн, а частину з них будуть оформлювати в ЦНАПах, а не в ТЦК.
Раніше ми писали про те, що якщо людина не користується "Резервом" і не має смартфона, але має паперові документи для відстрочки, до 31 жовтня потрібно звернутися до ТЦК, а після цього - до ЦНАПу, де документ можна буде отримати у паперовому вигляді.