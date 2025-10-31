Минобороны вводит ID-карту военнослужащего: что нужно знать о новом документе

С 1 ноября 2025 года в Украине начнут оформлять новый военно-учетный документ - ID-карту военнослужащего. Ее получат военные Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на приказ Минобороны .

Какие документы заменит новая карточка

Новый документ постепенно заменит все действующие военные удостоверения. До момента выдачи ID-карты действительными на территории Украины будут оставаться:

военные билеты рядового, сержантского и старшинского состава;

удостоверения офицеров, прапорщиков, мичманов;

удостоверения генералов и адмиралов;

документы офицеров Госспецтрансслужбы.

После получения новой карточки старые документы будут подлежать изъятию и уничтожению в установленном порядке.

Как оформить военную ID-карту

Заказ карточки осуществляется в течение пяти календарных дней после зачисления военнослужащего в списки личного состава или подачи документов на замену.

Если в часть одновременно прибывает более 100 человек, срок может быть продлен до 15 дней.

Выдача осуществляется службами персонала военных частей. Если кадрового подразделения нет, обязанности возлагают на другие службы по решению командира.

Кто будет выдавать документ

военным аппарата Минобороны - Департамент кадровой политики МОУ ;

; Главнокомандующему ВСУ, начальнику Генштаба, их заместителям и аппарату - Кадровый центр ВСУ ;

; военным Госспецтрансслужбы - управление персонала Администрации службы транспорта.

Кому будут оформлять карточку

Военная ID-карта выдается:

при направлении на базовую военную службу;

при мобилизации или заключении контракта;

при поступлении в военные вузы;

если ранее документ не выдавался.

Когда нужно заменять

Замена карточки проводится по решению командира в случаях, когда:

меняются персональные данные;

заканчивается 10-летний срок действия;

карточка повреждена или утеряна.

О необходимости замены военный должен сообщить непосредственному командиру.

Что "умеет" военная ID-карта

Это не просто удостоверение, а полноценный электронный документ. Предусмотрены следующие функции (при условии технической реализации):

квалифицированная электронная подпись (КЭП) для подписания документов;

пропуск в военной части через системы контроля доступа;

ключ авторизации для информационных систем Минобороны.

Срок действия карточки - 10 лет. Ее выдают лично под подпись, и передавать документ другим лицам запрещено.

Если карта утеряна

В случае утери ID-карты нужно:

передать найденный документ в ближайший орган Военной службы правопорядка или ТЦК;

если владельцу уже выдана новая - старая карточка уничтожается;

карточки осужденных военных хранятся в ТЦК;

после смерти или гибели военного карточку также уничтожают.

Что еще изменило Минобороны

В течение 2025 года Минобороны и Главнокомандующий ВСУ утвердили 163 новых нарукавных знака для военных частей и подразделений. Только во втором полугодии этого года - еще 62.