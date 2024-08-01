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Міноборони закупить вітчизняні наземні дрони-камікадзе та боєприпаси на понад 3 млрд гривень

Ілюстративне фото: Міноборони закупить вітчизняні наземні дрони-камікадзе та боєприпаси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

"Агенція оборонних закупівель" уклала угоду з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зазначається, що Міноборони продовжує зміцнювати обороноздатність країни шляхом модернізації та розширення арсеналу сучасних технологій. Зокрема, було укладено договір з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе. Також було підписано домовленість на постачання боєприпасів.

"Ми продовжуємо купувати в українських виробників найнеобхідніше озброєння для ЗСУ: від боєприпасів до сучасних технологічних рішень, як наземні дрони. Усього в рамках цього візиту ми уклали угоди на понад 3,7 млрд грн", - розповіла директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова. 

Використання дронів на війні в Україні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну значний вплив на хід бойових дій мають безпілотники. Зокрема, Україна значно розширила виробництво як надводних, так повітряних та наземних дронів.

У травні цього року було проведено випробування багатофункціональних наземних дронів, які дістали назву "Махно".

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Війна в УкраїніАтака дронів