Минобороны закупит отечественные наземные дроны-камикадзе и боеприпасы более чем на 3 млрд гривен

Минобороны продолжает укреплять обороноспособность страны путем модернизации и расширения арсенала современных технологий. В частности, был заключен договор с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе. Также была подписана договоренность на поставку боеприпасов.

"Мы продолжаем покупать у украинских производителей самое необходимое вооружение для ВСУ: от боеприпасов до современных технологических решений, как наземные дроны. Всего в рамках этого визита мы заключили соглашения более чем на 3,7 млрд грн", - рассказала директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Использование дронов на войне в Украине.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину значительное влияние на ход боевых действий оказывают беспилотники. В частности, Украина значительно расширила производство как надводных, так и воздушных и наземных дронов.