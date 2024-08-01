Минобороны закупит отечественные наземные дроны-камикадзе и боеприпасы более чем на 3 млрд гривен

"Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Минобороны продолжает укреплять обороноспособность страны путем модернизации и расширения арсенала современных технологий. В частности, был заключен договор с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе. Также была подписана договоренность на поставку боеприпасов.
"Мы продолжаем покупать у украинских производителей самое необходимое вооружение для ВСУ: от боеприпасов до современных технологических решений, как наземные дроны. Всего в рамках этого визита мы заключили соглашения более чем на 3,7 млрд грн", - рассказала директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину значительное влияние на ход боевых действий оказывают беспилотники. В частности, Украина значительно расширила производство как надводных, так и воздушных и наземных дронов.
В мае этого года были проведены испытания многофункциональных наземных дронов, получивших название "Махно".
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