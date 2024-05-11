ЗСУ провели випробування наземних дронів. Що про них відомо (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"У 108-й бригаді ТрО пройшли випробування наземних дронів. Випробування відбулися успішно. Найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про наземні дрони

На сьогодні є шість модифікацій наземних дронів: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові.

"Усі наші дрони мають одну назву - "Махно". На честь легендарного Нестора Махна, який разом зі своїми побратимами, знатно бив у цих краях більшовиків. Розробці дронів ми завдячуємо ініціативі знизу. Конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування - все самотужки зробили наші воїни", - зазначив офіцер на бойове псевдо "Діскус".

На його переконання, в сучасних бойових умовах ці засоби набувають великого значення, адже дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.

Участь дронів у війні в Україні

Дрони відіграють велику роль під час бойових дій в Україні після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Зокрема, в Україні створили цілий флот морських БПЛА, в склад якого увішли безпілотники морського призначення Magura V5.

Зазначимо, що Magura V5 завдали збитків Чорноморському флоту Росії на 500 млн доларів. Вони часто беруть участь в операціях українських сил, пов'язаних з ураженням кораблів РФ.

Додамо, що наразі на рахунку Magura V5 російський ВДК, патрульні та ракетні катери та корабель "Сергій Котов".