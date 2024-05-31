Міноборони закликало Раду якнайшвидше ухвалити закон про створення військової поліції

Міністерство оборони України закликає депутатів Верховної ради визначити пріоритетним законопроект №6569-д про створення військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони.

"Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме військова поліція", - зазначили у міністерстві.

Мініоборони також наголошує на необхідності слідчих повноважень для військової поліції та планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроекту.

У відомстві зазначили, що військова поліція матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21.

Створення військової поліції

Сьогодні у Верховній раді зареєстрували законопроект №6569-д про створення військової поліції. Його вже передали на розгляд комітету.

Згідно з документом, підпорядковуватиметься військова поліція головнокомандувачу ЗСУ та займатиметься правопорушеннями, які вчинили військовослужбовці ЗСУ, Міноборони та Державної служби транспорту.

Також така поліція супроводжуватиме колони військових транспортних засобів та транспортних засобів спеціального призначення. Працівники військової поліції зможуть зупиняти військові транспортні засоби та перевірятимуть документи у разі порушень водіями ПДР.

У пояснювальній записці зазначається, що діюча Військова служба правопорядку у ЗСУ не має повноважень щодо здійснення оперативно-розшукових заходів і притягнення осіб до відповідальності.

"Водночас відсутність належного розшуку дезертирів та інших осіб, які самовільно залишили місця несення служби, незабезпечення невідворотності їх покарання, може негативно позначається на стані боєготовності та правопорядку у ЗСУ та інших військових формуваннях", - йдеться у законопроєкті.

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