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Минобороны призвало Раду как можно быстрее принять закон о создании военной полиции

Украина, Пятница 31 мая 2024 21:00
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Минобороны призвало Раду как можно быстрее принять закон о создании военной полиции Фото: Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Украины призывает депутатов Верховной рады определить приоритетным законопроект №6569-д о создании военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны.

В ведомстве отметили, что военная полиция будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.

Миниобороны также отмечает необходимость следственных полномочий для военной полиции и планирует сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта.

"Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, остро нуждающихся в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно военная полиция", - отметили в министерстве.

Создание военной полиции

Сегодня в Верховной раде зарегистрировали законопроект №6569-д о создании военной полиции. Его уже передали на рассмотрение комитета.

Согласно документу, будет подчиняться военная полиция главнокомандующему ВСУ и будет заниматься правонарушениями, совершенными военнослужащими ВСУ, Минобороны и Государственной службы транспорта.

Такая полиция будет сопровождать колонны военных транспортных средств и транспортных средств специального назначения. Сотрудники военной полиции смогут останавливать военные транспортные средства и проверять документы в случае нарушений водителями ПДД.

В пояснительной записке отмечается, что действующая Военная служба правопорядка в ВСУ не имеет полномочий по осуществлению оперативно-розыскных мер и привлечению лиц к ответственности.

"В то же время отсутствие должного розыска дезертиров и других лиц, самовольно покинувших места несения службы, необеспечение неотвратимости их наказания может негативно сказывается на состоянии боеготовности и правопорядка в ВСУ и других военных формированиях", - говорится в законопроекте.

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