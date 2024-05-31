Минобороны призвало Раду как можно быстрее принять закон о создании военной полиции

Министерство обороны Украины призывает депутатов Верховной рады определить приоритетным законопроект №6569-д о создании военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны.

В ведомстве отметили, что военная полиция будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21. Миниобороны также отмечает необходимость следственных полномочий для военной полиции и планирует сотрудничать с депутатами для совершенствования законопроекта. "Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, остро нуждающихся в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно военная полиция", - отметили в министерстве.