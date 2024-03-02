Міноборони закликає українців надсилати воєнні фото та відеоматеріали

Нагадаємо, українські правоохоронці розслідують понад 122 тисячі випадків воєнних злочинів, які могли скоїти російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення. За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, вже виявлено 511 злочинців, а українські суди винесли 80 вироків.

Він підкреслив, що кількість підозрюваних у воєнних злочинах продовжує зростати, оскільки Росія "відчуває свою безкарність". Він також наголосив на необхідності допомоги міжнародної спільноти у документуванні, розслідуванні та судовому переслідуванні військових злочинів.

Крім того, 24 лютого 2024 року розстріляли українських військових, які здавалися в полон. За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, точну кількість загиблих українців, вбитих росіянами, не можна точно визначити, але, ймовірно, їх було щонайменше сім осіб.

"Це військовослужбовці СОУ. Такий розстріл - це воєнний злочин! Наразі нам також відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців", наголосив він.

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