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Минобороны призывает украинцев отправлять военные фото и видеоматериалы

Фото: Минобороны призывает украинцев отправлять военные фото и видеоматериалы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Вертебна

Минобороны Украины приглашает граждан принять участие в сборе информационных материалов, фиксирующих военные события вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Министерства обороны Украины.

Систематический сбор проводит отраслевой государственный архив министерства, чтобы сохранить и систематизировать информацию от очевидцев и участников события.

"Архив призывает всех, кто давал или продолжает давать отпор оккупантам, посылать информационные материалы (фото, видео и т.п.) с кратким описанием освещаемого события и указанием даты и принадлежности к военному подразделению", - говорится в публикации.

Граждане могут отправлять свои материалы

  • по почтовому адресу 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 16;
  • по электронной: gdamou@post.mil.gov.ua

Напомним, украинские правоохранители расследуют более 122 тысяч случаев военных преступлений , которые могли совершить российские кафиры с начала полномасштабного вторжения. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, уже выявлено 511 преступников, а украинские суды вынесли 80 приговоров.

Он подчеркнул, что количество подозреваемых в военных преступлениях продолжает расти, поскольку Россия "испытывает свою безнаказанность". Он также подчеркнул необходимость помощи международного сообщества в документировании, расследовании и судебном преследовании военных преступлений.

Кроме того, 24 февраля 2024 года расстреляли сдававшихся в плен украинских военных . По данным омбудсмана Дмитрия Лубинца, точное количество погибших украинцев, убитых россиянами, нельзя точно определить, но, вероятно, их было не менее семи человек.

"Это военнослужащие СОУ. Такой расстрел - это военное преступление! Сейчас нам также известно из какой воинской части российской армии военные, беспощадно казнившие украинцев", - подчеркнул он.

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