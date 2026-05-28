Міноборони вже показало нардепам ідеї реформи армії: РБК-Україна дізналось деталі

За даними видання, зараз концепт змін не стосується самого процесу мобілізації та чи ТЦК та СП. Зміни щодо цих сфер команда Міноборони планує представити депутатам у середині червня.

На початку тижня команда Міноборони презентувала ці зміни депутатам з профільного парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Сьогодні - презентація для парламентарів зі "Слуги народу", вчора - була для нардепів з інших фракцій та груп.

Серед змін, які презентувало Міноборони, передбачається підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців з 20 тисяч до 30 тисяч гривень. Крім того, передбачається, що військові зможуть отримувати грошове забезпечення до 400 тисяч гривень - це для тих, хто проходить службу на передньому краї.

"Тобто за кожен день виконання бойових завдань, залежно від їхньої складності тощо - планується додаткова оплата 20-40 тисяч на день", - розповів один зі співрозмовників.

Також планується збільшення грошового забезпечення для командирів бригад, штабів, корпусів та Головнокомандувача. Паралельно Міноборони розробляє систему контрактів, яка буде доступна і для тих, хто вже мобілізований, пішов за рекрутингом та служить у війську. Ця система передбачатиме чіткі терміни служби.

"Для окремих категорій вони становитимуть до 2 років, після цього вони матимуть певний термін на відпочинок, який ще поки дискутується. Для тих, хто мав поранення - термін служби, визначений контрактом, буде менший", - уточнило джерело.

Масштабна реформа армії-2026

Раніше стало відомо, що в Україні готується масштабна реформа військової служби, яка, як анонсував президент Володимир Зеленський, стартує вже у червні цього року, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України.

Ключові напрямки змін анонсував і міністр оборони, визначивши пріоритетами справедливу модель зарплат, нову контрактну систему з чіткими термінами служби та зрозумілу логіку ротацій.