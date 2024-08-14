У Міноборони вводять нові правила подання та розгляду рапортів військових

Поширення порядку

На кого поширюються нові правила:

військовослужбовці Міністерства оборони;

﻿﻿військовослужбовці ЗСУ;

﻿﻿військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту.

Процедура подання рапорту

﻿﻿Рапорт подається до прямого безпосереднього командира. ﻿﻿У разі неможливості вирішення питання безпосереднім командиром - рапорт подається до наступного прямого командира.

Форми рапорту:

усна форма (включаючи технічні засоби комунікації);

письмова форма (паперова або електронна).

Порядок роботи з паперовим рапортом

Паперовий рапорт може бути написаний від руки. При цьому недотримання вимог до форматування або наявність граматичних/синтаксичних

помилок не є підставою для відмови у розгляді.

Розгляд рапорту:

відмова у розгляді має бути вмотивованою;

﻿﻿непогодження рапорту безпосереднім або прямим командиром не перешкоджає його подальшому руху до командирів вищого рівня;

﻿﻿обовʼязкова попередня реєстрація в службі діловодства.

Порядок роботи з електронним рапортом

Процедура створення:

рапорт створюється та подається через системи "Армія+", СЕДО або інші IT-системи Міністерства оборони України.

Для рапортів, що містять службову інформацію або державну таємницю, використовується винятково відповідна комунікаційна система Міноборони або ЗСУ.

Процес подання рапорту:

військовослужбовець створює рапорт на платформі "Армія+" із використанням шаблонів;

вказується ID-номер командира для погодження;

﻿﻿командир зобовʼязаний надати підлеглим свій ID-номер та ID-номер СЕДО підрозділу.

Розгляд рапорту

Проходження рапорту по вертикалі командування відбувається аналогічно паперовому рапорту. Накладання резолюцій командирами до прийняття рішення по суті рапорту.

Строки розгляду рапортів

Строк розгляду починається з моменту подання рапорту (паперового або електронного), а не з часу реєстрації.

Для рапортів, що містять службову інформацію або державну таємницю, використовується винятково відповідна комунікаційна система Міноборони або ЗСУ.

Строки розгляду паперових та електронних рапортів

Невідкладними є питання дисципліни, виконання бойових наказів, відпустки за сімейними обставинами. Їх розгляд не пізніше ніж за 48 годин із моменту подання.

Інші питання - розгляд не більше 14 днів із моменту подання. Що стосується усних рапортів, то їх розгляд може відбутись негайно, але не пізніше строків для паперових рапортів.

Інші гарантії

Якщо для вирішення рапорту недостатньо інформації або документів, командир може вимагати додаткові дані з вичерпним переліком причин.

Захист прав військовослужбовця

﻿﻿Порядок гарантує неможливість притягнення до відповідальності за фактом подання рапорту. ﻿﻿Керівники органів військового управління, командири військових частин та підрозділів несуть відповідальність за дотримання строків та порядку розгляду рапортів.

Оцінка службової діяльності посадових осіб буде залежати від якості їх роботи з рапортами військовослужбовців.