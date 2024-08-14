У Міноборони вводять нові правила подання та розгляду рапортів військових

Міністерство оборони вводить нові правила подання та розгляду рапортів військових. Зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців та вводять чітке встановлення строків розгляду звернень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
На кого поширюються нові правила:
Рапорт подається до прямого безпосереднього командира. У разі неможливості вирішення питання безпосереднім командиром - рапорт подається до наступного прямого командира.
Форми рапорту:
Паперовий рапорт може бути написаний від руки. При цьому недотримання вимог до форматування або наявність граматичних/синтаксичних
помилок не є підставою для відмови у розгляді.
Розгляд рапорту:
Процедура створення:
Для рапортів, що містять службову інформацію або державну таємницю, використовується винятково відповідна комунікаційна система Міноборони або ЗСУ.
Процес подання рапорту:
Проходження рапорту по вертикалі командування відбувається аналогічно паперовому рапорту. Накладання резолюцій командирами до прийняття рішення по суті рапорту.
Строк розгляду починається з моменту подання рапорту (паперового або електронного), а не з часу реєстрації.
Для рапортів, що містять службову інформацію або державну таємницю, використовується винятково відповідна комунікаційна система Міноборони або ЗСУ.
Невідкладними є питання дисципліни, виконання бойових наказів, відпустки за сімейними обставинами. Їх розгляд не пізніше ніж за 48 годин із моменту подання.
Інші питання - розгляд не більше 14 днів із моменту подання. Що стосується усних рапортів, то їх розгляд може відбутись негайно, але не пізніше строків для паперових рапортів.
Якщо для вирішення рапорту недостатньо інформації або документів, командир може вимагати додаткові дані з вичерпним переліком причин.
Порядок гарантує неможливість притягнення до відповідальності за фактом подання рапорту. Керівники органів військового управління, командири військових частин та підрозділів несуть відповідальність за дотримання строків та порядку розгляду рапортів.
Оцінка службової діяльності посадових осіб буде залежати від якості їх роботи з рапортами військовослужбовців.
На початку серпня в Україні буле представлено додаток для військовослужбовців "Армія+". Він має допомогти в оформленні рапортів в режимі "онлайн" й не тільки.
Більш детально про "Армію+" - у матеріалі РБК-Україна.
Також Міністерство оборони України планує впровадити додаткові функції у застосунок - електронне посвідчення військового й не тільки.
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