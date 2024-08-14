В Минобороны вводят новые правила представления и рассмотрения рапортов военных

Министерство обороны вводит новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных. Изменения направлены на защиту прав военнослужащих и вводят четкое установление сроков рассмотрения обращений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
На кого распространяются новые правила:
Рапорт подается прямому непосредственному командиру. В случае невозможности решения вопроса непосредственным командиром - рапорт подается следующему прямому командиру.
Формы рапорта:
Бумажный рапорт может быть написан от руки. При этом несоблюдение требований к форматированию или наличие грамматических/синтаксических
ошибок не является основанием для отказа в разбирательстве.
Рассмотрение рапорта:
Процедура создания:
Для рапортов, содержащих служебную информацию или государственную тайну, используется исключительно соответствующая коммуникационная система Минобороны или ВСУ.
Процесс подачи рапорта:
Прохождение рапорта по вертикали командования происходит аналогично бумажному рапорту. Наложение резолюций командирами в принятие решения по существу рапорта.
Срок рассмотрения начинается с момента представления рапорта (бумажного или электронного), а не с момента регистрации.
Для рапортов, содержащих служебную информацию или государственную тайну, используется исключительно соответствующая коммуникационная система Минобороны или ВСУ.
Неотложны вопросы дисциплины, выполнения боевых приказов, отпуска по семейным обстоятельствам. Их рассмотрение не позднее 48 часов с момента представления.
Другие вопросы – рассмотрение не более 14 дней с момента представления. Что касается устных рапортов, то их рассмотрение может состояться немедленно, но не позднее сроков для бумажных рапортов.
Если для рапорта недостаточно информации или документов, командир может потребовать дополнительные данные с исчерпывающим перечнем причин.
Порядок гарантирует невозможность привлечения к ответственности по факту представления рапорта. Руководители органов военного управления, командиры воинских частей и подразделений несут ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения рапортов.
Оценка служебной деятельности должностных лиц будет зависеть от качества работы с рапортами военнослужащих.
В начале августа в Украине было представлено приложение для военнослужащих "Армия+". Он должен помочь в оформлении рапортов в режиме онлайн и не только.
Более подробно об "Армии+" - в материале РБК-Украина .
Также Министерство обороны Украины планирует внедрить дополнительные функции в приложение – электронное удостоверение военного и не только.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .