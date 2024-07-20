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Минобороны внедрило 4 уровня предоставления медицинской помощи для военных

Суббота 20 июля 2024 22:12
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Минобороны внедрило 4 уровня предоставления медицинской помощи для военных Фото: военная аптечка (facebook.com/vinobltck)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине утвердили объемы оказания медицинской помощи для разных уровней подготовки военнослужащих и сотрудников Сил обороны и безопасности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что документ определяет разделение медицинской помощи на четыре уровня и устанавливает перечень навыков и интервенций, которые используются военнослужащими для оказания помощи пострадавшим. Кроме того, содержится перечень лекарственных средств, применяемых для оказания помощи пострадавшим.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова подчеркнула, что установление объемов домедицинской помощи является крайне важным шагом, которому предшествовала большая работа с западными партнерами, боевыми медиками и представителями профильных общественных организаций.

По ее словам, документ проработан с Генштабом, представителями отдельных родов войск, а также других составляющих Сил обороны и безопасности.

"Сейчас есть система, которая аккумулирует лучший опыт Украины и стран НАТО. Это позволит сохранить жизнь и здоровье наших защитников на фронте и повысить качество подготовки по тактической медицине", - сказала Калмыкова.

В то же время Оксана Сухорукова, руководитель Департамента здравоохранения Минобороны, добавила, что объемы предоставления медицинской помощи позволят разработать четкие стандарты подготовки и типовые учебные программы по тактической медицине.

Напомним, что в интервью РБК-Украина, представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт рассказал, как изменилась медицина в стране за время войны.

В частности, по его словам, в некоторых областях на востоке и юге Украины 70% учреждений не могут обеспечить диагностику или медицинскую поддержку.

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