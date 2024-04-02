ua en ru
Вт, 02 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міноборони відповіли, чи будуть повістки в е-кабінеті військовозобов'язаного

Київ, Вівторок 02 квітня 2024 20:25
UA EN RU
У Міноборони відповіли, чи будуть повістки в е-кабінеті військовозобов'язаного Ілюстративне фото: стало відомо, чи будуть повістки в е-кабінеті військовозобов'язаного (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У законі про е-кабінет військовозобов'язаного, який сьогодні, 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, немає норм про вручення повісток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", - зазначила Черногоренко.

За її словами, е-кабінет військовозобов'язаного необхідний виключно для поновлення даних.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, президент України підписав закон, який передбачає запуск у країні е-кабінету військовозобов'язаного.

Сам закон ухвалили ще у січні цього року.

Як пояснювала раніше Черногоренко, на першому етапі запуску такого е-кабінету у призовників буде можливість актуалізувати свої дані. Для цього нададуть часові рамки.

Після цього ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.

Повістки у е-кабінеті можуть з'явитися в тому випадку, якщо Рада прийме законопроект про мобілізацію з відповідною нормою, уточнювала заступник міністра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Призов до армії Війна Росії проти України Мобілізація в Україні Повістки
NEWS
Студенти зможуть виїжджати за кордон, але є умови. Деталі рішення Кабміну
Студенти зможуть виїжджати за кордон, але є умови. Деталі рішення Кабміну
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ