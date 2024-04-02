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В Минобороны ответили, будут ли повестки в е-кабинете военнообязанного

Киев, Вторник 02 апреля 2024 20:25
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В Минобороны ответили, будут ли повестки в е-кабинете военнообязанного Иллюстративное фото: стало известно, будут ли повестки в е-кабинете военнообязанного (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В законе о е-кабинете военнобязанного, который сегодня, 2 апреля, подписал президент Украины Владимир Зеленский, нет норм о вручении повесток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Катерины Черногоренко в эфире телемарафона.

"По закону, который был принят и подписан, ни одного положения по электронному вручению повесток сейчас нет", - отметила Черногоренко.

По ее словам, е-кабинет военнообязанного необходим исключительно для обновления данных.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 2 апреля, президент Украины подписал закон, который предусматривает запуск в стране е-кабинета военнообязанного.

Сам закон приняли еще в январе этого года.

Как объясняла ранее Черногоренко, на первом этапе запуска такого е-кабинета у призывников будет возможность актуализировать свои данные. Для этого предоставят временные рамки.

После этого ТЦК будут использовать эти данные в своей ежедневной работе.

Повестки в е-кабинете могут появиться в том случае, если Рада примет законопроект о мобилизации с соответствующей нормой, уточняла замминистра.

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