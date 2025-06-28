Міноборони видаватиме військовим "пакунки пораненого": хто отримає і що в них буде

Перші торги вже оголошено. На закупівлю адаптивного одягу планують витратити близько 170 мільйонів гривень. Поставки очікуються в другому півріччі 2025 року до чотирьох об’єднаних центрів забезпечення.

"Цей проєкт - про гідність та турботу. Пакунок має стати стандартом людяного ставлення до кожного, хто захищає державу", - наголосив т.в.о. директора департаменту закупівель МОУ Олександр Осадчий.

До "пакунка пораненого" входитиме:

Адаптивний одяг - майки, фуфайки з коротким і довгим рукавом, шорти, штани, шкарпетки. Усе підбиратиметься з урахуванням стану пораненого.

- майки, фуфайки з коротким і довгим рукавом, шорти, штани, шкарпетки. Усе підбиратиметься з урахуванням стану пораненого. Гігієнічний набір - рушник, гель для душу, шампунь, зубна щітка і паста, дезодорант, серветки, гребінець, бритва, прокладки, паперові вироби тощо.

Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, зокрема підрозділи МВС. Гігієнічні набори видаватимуть у стабілізаційних пунктах і госпіталях. Окремі торги на їх закупівлю МОУ оголосить після затвердження технічних вимог.