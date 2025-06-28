Минобороны будет выдавать военным "пакеты раненого": кто получит и что в них будет

Первые торги уже объявлены. На закупку адаптивной одежды планируют потратить около 170 миллионов гривен. Поставки ожидаются во втором полугодии 2025 года в четыре объединенных центра обеспечения.

"Этот проект - о достоинстве и заботе. Пакет должен стать стандартом человечного отношения к каждому, кто защищает государство", - отметил и.о. директора департамента закупок МОУ Александр Осадчий.

В "пакет раненого" будет входить:

Адаптивная одежда - майки, фуфайки с коротким и длинным рукавом, шорты, брюки, носки. Все будет подбираться с учетом состояния раненого.

- майки, фуфайки с коротким и длинным рукавом, шорты, брюки, носки. Все будет подбираться с учетом состояния раненого. Гигиенический набор - полотенце, гель для душа, шампунь, зубная щетка и паста, дезодорант, салфетки, расческа, бритва, прокладки, бумажные изделия и тому подобное.

Адаптивную одежду будут получать все составляющие Сил обороны, в частности подразделения МВД. Гигиенические наборы будут выдавать в стабилизационных пунктах и госпиталях. Отдельные торги на их закупку МОУ объявит после утверждения технических требований.