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Міноборони про умови РФ для завершення війни: останнім вимагатимуть замок на двері МКС

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони України відреагувало на умови, висунуті Росією, для завершення війни. У відомстві назвали вимоги необґрунтованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони України у Twitter.

"Чим більше Росія розчаровується і незадоволена своєю нездатністю досягти своїх цілей, тим не обґрунтованішими стають її вимоги до України", - ідеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони висміяли Кремль, заявивши, що останньою вимогою Москви буде замок на дверях суду в Гаазі.

"Коли Росія підпише документ про свою капітуляцію, останньою вимогою Кремля, найімовірніше, буде повісити висячий замок на вхід до Міжнародного кримінального суду", - йдеться в повідомленні.

Вимоги Росії

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявляв, що для завершення війни необхідно, щоб:

  • Україна припинила всі бойові дії, а Захід, у свою чергу, - постачання зброї;
  • Україна відмовилася від вступу до Євросоюзу та НАТО;
  • Україна повернулася до нейтрального позаблокового статусу;
  • Україна визнала захоплені Росією території;
  • Україна захищала права російськомовних громадян та національних меншин.

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